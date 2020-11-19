Студенти зібрали благодійну допомогу для безпритульних тварин

Студенти Маріупольського міського ліцею передали благодійну допомогу для МКП Центр сучасного поводження з тваринами «Щасливі тварини». В рамках декади «Створи добро» вони разом зібрали корм та медикаменти першої необхідності для підопічних установи.

Педагог-організатор Катерина Гука, учкомітет та представники команди «Сокіл» гри «Джура» навідали чотирилапих, яких співробітники КП щодня знаходять на вулиці. Для тварин особливо важливими були увага та можливість погратися з гостями.

Під час заходу молодь поспілкувалася з ветеринаром, та дізналася цікаві факти про тварин та їх поведінку.