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Студенти зібрали благодійну допомогу для безпритульних тварин

Опубликовано 24 Ноя 2020

98038-126222101_205132077659521_8305887979002724836_oСтуденти Маріупольського міського ліцею передали благодійну допомогу для МКП Центр сучасного поводження з тваринами «Щасливі тварини». В рамках декади «Створи добро» вони разом зібрали корм та медикаменти першої необхідності для підопічних установи.

Педагог-організатор Катерина Гука, учкомітет та представники команди «Сокіл» гри «Джура» навідали чотирилапих, яких співробітники КП щодня знаходять на вулиці. Для тварин особливо важливими були увага та можливість погратися з гостями.

Під час заходу молодь поспілкувалася з ветеринаром, та дізналася цікаві факти про тварин та їх поведінку.

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