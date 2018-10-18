Студенты из Мариуполя увидели Японию и выставку Ceatec

С 17 по 20 октября тридцать победителей всеукраинского образовательного проекта «Программист 2018» посетили Японию. Из 820 конкурсантов, которые принимали участие в «Программисте», тридцать завоевали право побывать на международной выставке информационных технологий Ceatec Japan 2018 и ознакомиться с последними мировыми тенденциями и достижениями в IT-сфере.

Крупнейшая в Азии экспозиция традиционно объединила лидеров мирового рынка информационно-коммуникационных технологий и электронной промышленности, привлекла 800 экспонентов и около 180 тыс посетителей. Участники выставки презентовали японские стратегии роста и свое видение ультра-умного «Общества 5.0», предложили способы решения глобальных проблем при помощи высоких технологий.

Особый интерес у юных айтишников вызвали роботы-собаки нового поколения Aibo от компании Sony, танцующие RoboPin от Fujitsu, железные кулинары Lawson, которые являются надежными компаньонами и помощниками в быту. Промышленные машины японского бренда Fanuc удивили образцами технического программирования в промышленном секторе. Микроконтроллеры, искусственный интеллект, дополненная реальность, электромобили, самозаряжающиеся батареи, чайная церемония от робота-девушки на стенде Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST), лекция от Mitsubishi Motors Corporation, передовые разработки – гостям японской выставки из Украины было на что посмотреть, и чей опыт перенять.

«Ceatec – это технологическое будущее, множество удивительных разработок и один вывод: развитие технологий способствует объединению людей, экономическому росту, новым деловым связям. Фонд инвестирует в знания молодых программистов, демонстрирует им достижения стран и целых континентов. Верю, что в ближайшем будущем это принесет дивиденды в виде уникальных сервисов и приложений, перспективных украинских стартапов, новой генерации айтишников, которые будут развивать и поддерживать свою страну», – поделился впечатлениями Иван Таранов, студент Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь).

Мнение юного программиста разделяет и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Он уверен: именно информационные технологии являются одной из важнейших отраслей роста для украинской экономики. «Специалисты считают, что в ближайшее время около четверти миллиона украинцев будут работать в сфере IT. Победителям нашего конкурса «Программист» гарантирован завтрашний день. И от нас всех зависит, останутся они в Украине в дальнейшем или нет. Мы не зря выбрали Токио в качестве призовой поездки для программистов. Ведь Япония – самый яркий пример роста и развития. После Второй мировой войны страна была разрушена, пребывала в полной нищете, без какой-либо инфраструктуры. За несколько десятилетий она смогла построить одну из сильнейших экономик мира – образец для наследования», – отметил Борис Колесников.

Для студентов была также организована экскурсия по достопримечательностям Токио. Они посетили остров Одайба с японской Статуей Свободы, храм Мэйдзи, Восточный сад в Императорском дворце, район Сибуя, памятник собаке Хатико и др.

Напомним, проект «Программист» проводился Фондом Бориса Колесникова впервые среди студентов ведущих технических вузов Украины. Жюри огласило победителями конкурса шесть студенческих команд (по 5 человек), которые презентовали лучшие приложения и сервисы социальной направленности: «Телега» и «Belov’s Four» из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков), «BITE.us» из Одесского национального политехнического университета; «KorLab» из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь), «Команда ДонНТУ» из Донецкого национального технического университета (г. Покровск), «KIT» из Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).

На данный момент проходит регистрация студентов для участия в двух образовательных инициативах Фонда – «Пищевые технологии 2019» и «Авиатор 2019», с поездками победителей на профильные форумы в Кельн и Париж соответственно.