Створення спільних кінологічних груп для роботи на місцях резонансних злочинів

До складу груп увійдуть поліцейські кінологи та їх колеги з інших підрозділів МВС. Про це йшлося під час міжвідомчої наради керівників кінологічних підрозділів, яка відбулася на базі кінологічного центру поліції Донецької області. Крім того, поліцейські надаватимуть допомогу у підготовці службових собак для органів пенітенціарної системи.

Участь у нараді взяли представники Національної поліції, фіскальної служби та пенітенціарної служб. Кінологи обговорили напрямки міжвідомчої взаємодії та спільні заходи із забезпечення безпеки на Донеччині.

Досвідом роботи з колегами поділився заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини Віктор Казаков. За два роки центр став потужною базою вирощування та підготовки службових собак. Наразі тут проходять сертифікацію не тільки чотирилапі помічники поліції, але й Нацгвардії.

Поліцейський продемонстрував, як виховують і тренують чотирилапий спецназ. Зокрема працівників установ виконання покарання зацікавила специфіка підготовки собак за напрямком пошуку замаскованих наркотиків та людини в умовах міста.

Гості ознайомилися з сучасними методами дресирування за допомогою запахових замінників та спеціального обладнання (так званої каруселі, пристрою для відстрілу апортувального предмету та багато іншого). Так, в кінологічному центрі поліції використовуються замінники як іноземного виробництва, так і перші пробні зразки від українського виробника.

Правоохоронці пенітенціарної системи відзначили, що в їх службі наразі триває оновлення «штату» службових собак, відтак, обмін практичним досвідом є дуже актуальним.

Поліцейські та їхні колеги з інших органів системи МВС домовилися про співпрацю у сфері підготовки слідових собак, яких кінологи поліції почнуть тренувати у Краматорську та Бахмуті.

«Також досягнуто домовленості про створення спільних кінологічних груп, які виїжджатимуть на місця скоєння резонансних злочинів. Ми всі – одна родина, і наша спільна мета – безпека громадян та розвиток кінологічної служби в Україні», — відзначив Віктор Казаков.

Наразі в кінологічному центрі поліції Донеччини виховуються 39 собак. Це дозволило повністю перекрити регіон своїми силами та відмовитися від допомоги приданих кінологічних груп з інших областей.

Чотирилапі спецназівці у повному складі будуть забезпечувати безпеку і під час виборів. Усі собаки, які заступають на службу, мають сертифікати за напрямками – пошук зброї та вибухівки, наркотиків та людини.