Суд избирает меру пресечения заказчику убийства жителя Мангуш

Мужчина подозревается в том, что из личных интересов нанял группу лиц, которые 2 ноября 2014 похитили жителя пгт Мангуш и убили, закопав тело в лесу. При рассмотрении уголовного производства отдельные граждане пытаются повлиять на следствие и выдать заказное убийство за «преследования патриотов», чтобы злоумышленники избежали законного наказания.

Сегодня в Орджоникиздевському суде Мариуполя выбирают меру пресечения непосредственно заказчику тяжкого преступления.Остальным участникам группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и сейчас они находятся под арестом.

Напомним, два года неутешительны родные и полиция искали пропавшего мужа. Многомесячные следственно-розыскные действия, многочисленные экспертизы и следственные эксперименты дали результаты. Сейчас дело раскрыто, все причастные к убийству по заказу задержанны — двое исполнителей, которые в то время находились в составе одного из батальонов, их командир и заказчик. Исполнители показали, где спрятали тело.

Причиной убийства стал бизнес. Получив от местного предпринимателя приказ «обезвредить» человека, участники преступной группы похитили жертву, вывезли в лес, расстреляли в спину и голову и поехали употреблять спиртное. Стоит отметить, что пострадавший помогал украинским военным и не ожидал от них удар. За свою «работу» исполнители получили 3000 гривен на двоих.

Сотрудники уголовного розыска главка под личным контролем заместителя председателя Нацполиции Украины — начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина собрали доказательную базу и пока подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в ч.2 ст. 115 (заказное умышленное убийство), 146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляет военная прокуратура Донецкой области.

- Некоторые лица пытаются выдать обычное заказное убийство жителя Мангуша за «преследования патриотов» и осуществляют попытки не дать правоохранительным органам привлечь злоумышленников к ответственности, оказывают давление на следствие и мешают проведению следственных и процессуальных действий, — отметил Вячеслав Аброськин.