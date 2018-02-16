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Суд заарештував на 60 діб підозрюваних у вбивстві родини

Опубликовано 19 Фев 2018

Суд мера пресечения Новоселка 17.02.18 1Всім трьом учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід без альтернативи внесення застави. Їх обґрунтовано підозрюють в умисному вбивстві трьох людей у Великій Новосілці.

Встановлено, що 6 грудня 2017 року зловмисники проникли у будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23 річного сина. Мотивом вчинення особливо тяжкого злочину стали гроші.

15 лютого всі троє підозрюваних були затримані поліцейськими в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам інкримінується ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

За рішенням Жовтневого суду Маріуполя затримані заарештовані на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних велося у закритому режимі.

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