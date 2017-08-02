Судмедексперти, якi видавали свiдоцтва про смерть за хабарi

Викрито двох службових осіб Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, які протягом 2017 року вимагали від рідних померлих до 6 тисяч гривень.

Зловживаючи своїм службовим становищем, лікарі СМЕ за попередньою змовою вимагали з родичів померлих неправомірну вигоду за виконання своїх прямих обов’язків.

Розтин тіла та видачу довідки, необхідної для подальшого отримання свідоцтва про смерть та поховання людини, робили лише за умови надання хабара. Такса була фіксованою – від 3 до 6 тисяч гривень. За попередніми даними, громадян, які не мали необхідної суми, відправляли «збирати» її.

Поліцейськими затримані двоє судмедекспертів, які наживалися на людському горі. Під час санкціонованого обшуку в їхніх службових кабінетах вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади та конфіскацією майна.