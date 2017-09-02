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Сумка, залишена в центрі Маріуполя, загрози не несе

Опубликовано 04 Сен 2017

2_06354Сьогодні близько 11 години до чергової частини Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що при вході в торговий центр на центральному ринку Маріуполя виявлено підозрілу сумку.

На місце виїхала слідчо — оперативна група, вибухотехніки і кінологічна служба. З метою забезпечення безпеки громадян територія була оточена.

Сумка виявилася з одягом. Заборонених і вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські закликають громадян бути пильними. При виявленні будь-якого підозрілого предмету не чіпайте його, а одразу повідомляйте на 102.

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