Сумка, залишена в центрі Маріуполя, загрози не несе

Сьогодні близько 11 години до чергової частини Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що при вході в торговий центр на центральному ринку Маріуполя виявлено підозрілу сумку.

На місце виїхала слідчо — оперативна група, вибухотехніки і кінологічна служба. З метою забезпечення безпеки громадян територія була оточена.

Сумка виявилася з одягом. Заборонених і вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські закликають громадян бути пильними. При виявленні будь-якого підозрілого предмету не чіпайте його, а одразу повідомляйте на 102.