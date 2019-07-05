Сурогат, тютюнові вироби та інша небезпечна алкогольна продукція

Жителі Кальміуського району поскаржились відносно одного з місцевих магазинів. Маріупольці розповіли, що в ньому збувають небезпечну продукцію. Аби перевірити інформацію, правоохоронці, співробітники прокуратури та місцева влада провели санкціонований обшук.

Отримавши ухвалу суду на проведення обшуку, поліцейські Кальміуського відділення поліції разом із місцевою владою та представниками прокуратури відправились на визначену адресу.

Як виявилося, на поличках крамниці знаходилася продукція, яка може загрожувати життю та здоров’ю громадян.

Загалом було вилучено 1300 пачок тютюну, з марками та без марок акцизу, 30 літрів сурогату та понад 100 пляшок алкогольної та слабоалкогольної продукції без ліцензії.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 227 Кримінального Кодексу України ( Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції ).

Робота по боротьбі з нелегальною торгівлею триває.