Святкові масові заходи на Донеччині пройшли у безпеці

Спокій громадян під час святкування річниці визволення від німецько-фашистських загарбників та Дня міста в низці населених пунктів охороняли близько півтори тисячі співробітників поліції та Нацгвардії. Дестабілізації ситуації та порушень громадського порядку не допущено.

За два дні на Донеччині відбулося 37 масових заходів, у яких взяли участь близько 20 тисяч людей. Найчисельніші свята пройшли в Маріуполі, де відбувалися відразу два великих всеукраїнських заходи: турнір України з боксу та всеукраїнський музичний фестиваль «Червона рута», який завершився гала-концертом за участі переможців та зірок української сцени.

Потягом вихідних поліція несла службу у посиленому режимі. Попередньо місця проведення масових заходів були ретельно обстежені вибухотехніками та кінологами. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції спільно з нацгвардійцями, а Маріуполь патрулювали бронепатрулі у складі бійців спецпідрозділу КОРД, які охороняли спокій 700-тисячного міста вночі.

Також було посилено контроль на стаціонарних та мобільних блокпостах регіону. В результаті заходів безпеки поліцейські двічі вилучали зброю та боєприпаси, а у Бахмуті, Краматорську та Волновасі було затримано 3 бойовиків.

Порушень публічної безпеки не допущено. Завдяки комплексу превентивних заходів поліції свята пройшли без порушень громадського порядку.

Наразі в області зберігається стабільна оперативна ситуація. Поліція Донеччини працює в штатному режимі.