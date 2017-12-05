Таксист добровільно здав гранату поліцейським

Вибухонебезпечний предмет чоловік знайшов на сидінні авто, коли прибирав робоче місце після клієнтів.

Завдяки постійним зверненням співробітників поліції до мешканців міста з приводу добровільної здачі зброї, сумлінні громадяни почали приносити до правоохоронних органів небезпечні предмети.

Так, до Центрального відділу поліції звернувся 30-річній чоловік, який повідомив, що знайшов у своєму авто гранату Ф-1, яка була загорнута у пакет.

Таксист повідомив, що виявив пристрій, коли прибирав в салоні авто після відпрацьованої зміни. З його слів, боєприпаси залишив в таксі хтось з клієнтів, і лише дивом вдалося уникнути тяжких наслідків.

Нагадаємо, згідно з ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України власникам нелегальної зброї загрожує до 7 років позбавлення волі.

Аби звільнитися від кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, кожен громадянин може добровільно здати їх до поліції.