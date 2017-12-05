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Таксист добровільно здав гранату поліцейським

Опубликовано 06 Дек 2017

Мариуполь зброя здача 06.12.17Вибухонебезпечний предмет чоловік знайшов на сидінні авто, коли прибирав робоче місце після клієнтів.

Завдяки постійним зверненням співробітників поліції до мешканців міста з приводу добровільної здачі зброї, сумлінні громадяни почали приносити до правоохоронних органів небезпечні предмети.

Так, до Центрального відділу поліції звернувся 30-річній чоловік, який повідомив, що знайшов у своєму авто гранату Ф-1, яка була загорнута у пакет.

Таксист повідомив, що виявив пристрій, коли прибирав в салоні авто після відпрацьованої зміни. З його слів, боєприпаси залишив в таксі хтось з клієнтів, і лише дивом вдалося уникнути тяжких наслідків.

Нагадаємо, згідно з ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України власникам нелегальної зброї загрожує до 7 років позбавлення волі.

Аби звільнитися від кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, кожен громадянин може добровільно здати їх до поліції.

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