Тактичні навчання для поліцейських Об’єднаних сил

Співробітники поліції, які несуть службу на блокпостах у складі ООС, відпрацювали дії в разі спроби прориву групи озброєних злочинців, а також алгоритм перевірки великогабаритного транспорту з використанням новітнього обладнання.

Навчання проходили у рамках переформатування діяльності блокпостів та стосувалися порядку організації несення служби на стаціонарних і мобільних стоп-контролів, а також відпрацювання дій у разі ускладнення оперативної обстановки.

Заняття для працівників територіальних підрозділів та підрозділів поліції особливого призначення інших областей провели представники управління превентивної діяльності і інструктори тренінгового центру поліції Донецької області.

Зокрема навчання пройшли на блокпості у Покровську. Поліцейські вдосконалювали тактику реагування на позаштатні ситуації: збройний напад, спробу прориву крізь стаціонарний об’єкт на автомобілі.

Крім того, співробітники поліції відпрацювали дії під час блокування злочинців, що намагаються перетнути зону дії мобільного блокпосту.

Також поліцейські пройшли тренінг з проведення перевірки вантажівок з використанням спеціальної техніки для огляду важкодоступних місць. Нове обладнання дає змогу виявити приховану зброю та наркотики і припинити їх перевезення.