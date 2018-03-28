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Театральний Маріуполь

Опубликовано 30 Мар 2018

f6006386e2bea5ccbc4620e4198eec27_XL27 березня відзначався Міжнародний день театру, на честь якого з 29 березня по 7 квітня театральні колективи Палаців культури міста почали представляти глядачеві свої кращі спектаклі.

Офіційно розпочнеться фестиваль з моноспектаклю київського театру «Сузір’я» — «Новеченто (1900-ий)», який створено за романом італійського письменника Алессандро Баріко. Це легка, хвилююча, чутлива історія талановитого музиканта, який все життя провів на палубі корабля. Ігровий простір вистав перетворюється то в музичний салон, то в художню галерею, звучить жива музика, і мимоволі здається, що відчувається запах моря.

Показ відбувається за підтримки Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради та Народного депутата України Сергія Тарути. Вхід вільний, початок 30 березня о 18.00  в ПК «Молодіжний».

Також 30 березня зразковий театр «Варіант» МПК «Український дім» (колишній ПК «Металургів») запрошує на показ казки «Шукай вітру в полі». Вхід вільний, початок о 17.00.

Найстаріший театральний колектив міста Народний драматичний театр ПК «Чайка» покаже казку в двох діях «Як Настя майже Кікіморою не стала». Початок 31 березня в 15.00.

6 квітня відбудуться одразу дві театральні події: в МПК с. Каменськ казковий захід «Театр – це казка, театр – це чудо»! дитячого театру «Задзеркалля» (початок о 12.00), а в БК ім. Т. Каци с. Сартана о 18.00 Народна грецька театральна студія готує показ етнографічної вистави «Амофор».

Закриється фестиваль постановою Народного театру «Театроманія» за п’єсою французького драматурга Еріка Шмітта «Готель двох світів» 7 квітня о 17.00 в ПК «Молодіжний».

Запрошуємо усіх відвідати ці заходи та ще раз переконатися, що Маріуполь – театральний!

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