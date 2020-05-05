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«Театроманія» отримав диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019»

Опубликовано 06 Май 2020

88335-zmenshena1Маріупольський народний театр «Театроманія» отримав диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019». Його вже багато років поспіль проводить Асоціація благодійників України. Мета організаторів — вшанувати кращих в країні благодійників, меценатів і волонтерів, їх організації, колективи установ та організацій, які реалізували значні благодійні проекти.

На електронну адресу конкурсу надійшло 1132 заявок, це найбільша кількість за всю історію конкурсу. Оцінювали заявки та обирали найкращих благодійників та волонтерів України Національна експертна рада та більше ніж 40 залучених зовнішніх експертів.

Цього року учасники конкурсу подавали свої заявки в 24 номінаціях. У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, оголошення переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019» було перенесено в онлайн режим. Оголосили та привітали цьогорічних переможців через YouTube канал.

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