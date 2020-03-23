Тестування роботи нового тролейбусного маршруту №17

Департамент транспорту та зв’язку інформує, що з 23 березня організована робота у тестовому режимі нового тролейбусного маршруту №17 ЖМР «17,18» – ЖМР «Східний».

З метою розвантаження ранкової години «ПІК» робота маршруту організована наступним чином:

до 9:00 - рух тролейбусного маршруту організовано напрямком ЖМР «17,18» – Парк «Веселка»;

після 9:00 — рух тролейбусного маршруту організовано напрямком ЖМР «17,18» – ЖМР «Східний».

Нагадуємо, у зв’язку з вимушеною роботою громадського транспорту міста Маріуполь згідно заходів прийнятих на рівні держави на період карантину та застосуванням дій направлених на недопущення поширення випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, яка спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 оптимізовано роботу громадського транспорту.