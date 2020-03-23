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Тестування роботи нового тролейбусного маршруту №17

Опубликовано 23 Мар 2020

86904-photo_2020-03-23_12-41-37Департамент транспорту та зв’язку інформує, що з 23 березня організована робота у тестовому режимі нового тролейбусного маршруту №17 ЖМР «17,18» – ЖМР «Східний».

З метою розвантаження ранкової години «ПІК» робота маршруту організована наступним чином:

  • до 9:00 -  рух тролейбусного маршруту організовано напрямком ЖМР «17,18» – Парк «Веселка»;
  • після 9:00 — рух тролейбусного маршруту організовано напрямком ЖМР «17,18» – ЖМР «Східний».

Нагадуємо, у зв’язку з вимушеною роботою громадського транспорту міста Маріуполь згідно заходів прийнятих на рівні держави на період карантину та застосуванням дій направлених на недопущення поширення випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, яка спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 оптимізовано роботу громадського транспорту.

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