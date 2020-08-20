Тимчасово буде призупинено рух трамвайного маршруту №10

В ніч з 25 на 26 серпня, з 26 на 27 серпня та з 27 на 28 серпня, з 21:00 до 4:00 буде проводитись плановий ремонт трамвайної колії по пр. Металургів, в районі зупинки громадського транспорту ЖМ «Кіровський».

Під час проведення ремонтних робіт буде призупинено рух трамвайного маршруту №10.

З 25 до 27 серпня, з 21:00 до 23:30 робота 2 од. трамваїв маршруту №10 буде організована сполученням Обласна лікарня – Комбінат «Азовсталь».

З фактичним рухом транспорту на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua.