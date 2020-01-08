Trans.History: у Маріуполі популяризують єврейську культуру

Історичний інститут Centropa запрошує студентів та учнів старших класів Маріуполя взяти участь у V міжнародному молодіжному конкурсі творчих робіт. Він проводиться у рамках проєкту Trans.History. Про це повідомляє прес-служба МДУ.

Проєкт реалізується з метою об’єднання молоді Східної Європи для дослідження єврейської історії своєї країни та подальшого культурного обміну. Творчі роботи приймаються у категоріях: фільми, графічні оповідання та фотоісторії. Реєстрація учасників та прийом конкурсних робіт триватиме до 3 березня за посиланням.

Тематика проєктів:

відомі євреї моєї країни/регіону

забута єврейська спадщина мого краю

праведники народів світу як приклад громадянської відваги (про людей неєврейської національності, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Голокосту).

Презентація найкращих проєктів та офіційна церемонія нагородження пройде у польському Любліні. Переможці конкурсу отримають подарунковий сертифікат на закупівлю електронного обладнання для свого закладу освіти. Сума — від двох до десяти тисяч гривень. Конкурсні роботи переможців будуть розміщені на освітніх інтернет-ресурсах Trans.History та Centropa.

Джерело