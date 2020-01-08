Trans.History: у Маріуполі популяризують єврейську культуру
Історичний інститут Centropa запрошує студентів та учнів старших класів Маріуполя взяти участь у V міжнародному молодіжному конкурсі творчих робіт. Він проводиться у рамках проєкту Trans.History. Про це повідомляє прес-служба МДУ.
Проєкт реалізується з метою об’єднання молоді Східної Європи для дослідження єврейської історії своєї країни та подальшого культурного обміну. Творчі роботи приймаються у категоріях: фільми, графічні оповідання та фотоісторії. Реєстрація учасників та прийом конкурсних робіт триватиме до 3 березня за посиланням.
Тематика проєктів:
- відомі євреї моєї країни/регіону
- забута єврейська спадщина мого краю
- праведники народів світу як приклад громадянської відваги (про людей неєврейської національності, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Голокосту).
Презентація найкращих проєктів та офіційна церемонія нагородження пройде у польському Любліні. Переможці конкурсу отримають подарунковий сертифікат на закупівлю електронного обладнання для свого закладу освіти. Сума — від двох до десяти тисяч гривень. Конкурсні роботи переможців будуть розміщені на освітніх інтернет-ресурсах Trans.History та Centropa.