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Trans.History: у Маріуполі популяризують єврейську культуру

Опубликовано 10 Янв 2020

82851-blog_filmcontest_2019Історичний інститут Centropa запрошує студентів та учнів старших класів Маріуполя взяти участь у V міжнародному молодіжному конкурсі творчих робіт. Він проводиться у рамках проєкту Trans.History. Про це повідомляє прес-служба МДУ.

Проєкт реалізується з метою об’єднання молоді Східної Європи для дослідження єврейської історії своєї країни та подальшого культурного обміну. Творчі роботи приймаються у категоріях: фільми, графічні оповідання та фотоісторії. Реєстрація учасників та прийом конкурсних робіт триватиме до 3 березня за посиланням.

Тематика проєктів:

  • відомі євреї моєї країни/регіону
  • забута єврейська спадщина мого краю
  • праведники народів світу як приклад громадянської відваги (про людей неєврейської національності, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Голокосту).

Презентація найкращих проєктів та офіційна церемонія нагородження пройде у польському Любліні. Переможці конкурсу отримають подарунковий сертифікат на закупівлю електронного обладнання для свого закладу освіти. Сума — від двох до десяти тисяч гривень. Конкурсні роботи переможців будуть розміщені на освітніх інтернет-ресурсах Trans.History та Centropa.

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