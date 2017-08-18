Требуется помощь ребенку!

Артуру Чемерису из города Житомира 11 лет. В октябре прошлого года он вынужден был променять детские забавы на больничную койку. Диагноз врачей - острая лейкемия, осложненная вирусным гепатитом G.

С первого дня лечения доктора предупредили родителей о том, что мальчику предстоит трансплантация костного мозга. Артур лечился, а родители искали возможность проведения операции за границей, так как родственного донора не нашлось – ни отец, ни маленькая сестра не подходят. Мальчик проходил лечение в Житомирской ОДКБ и в Охмадете.Лечение дало положительные результаты: Артур вошел в ремиссию, и главный детский гематолог официально рекомендовал неродственную трансплантацию костного мозга.

Но как гром среди ясного неба, очередное обследование ребенка показало РЕЦИДИВ!!!!! Пересадку костного мозга можно проводить пациенту только в ремиссии. Сейчас срочно мальчику нужно принять противорецидивный блок «химии». В перечень необходимых препаратов входит препарат Завидос, которого в Житомирской ОДКБ нет уже давно! Три флакона препарата стоимостью 9 292,89грн.

Мальчик героически борется за свою жизнь. Его родители очень нуждаются в нашей поддержке, так как позади долгое и материально затратное лечение, впереди тяжелая операция, но сейчас главное, что бы мальчик вовремя вошел в ремиссию! Поддержите, пожалуйста, Артура!

Помочь ребенку можно пройдя по ссылке:

http://ucccf-help.org.ua/ podderzhivaemye-missiej-deti/ cheremis-artur-11-let-g-zhitom ir/