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Тренинг по противодействию буллингу

Опубликовано 20 Сен 2019

57611-IMG-cce299b2dab966c05cbe70133ee1687b-V — копияВ Доме детского и юношеского творчества Кальмиусского района прошел тренинг-семинар — «Предел». Мероприятие прошло в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу.

Семинар был организован сотрудниками Дома детского и юношеского творчества Кальмиусского району. В нем приняли участие ученики и педагоги средних учебных заведений.

Во время тренинга участникам рассказали об основных факторах возникновения буллинга. Ознакомили с терминологией и законодательством в этой плоскости. Также были проведены тренинговые задания и упражнения, которые имели целью подготовить преподавателей и учеников к встрече с буллингом в реальной жизни.

По результатам встречи было решено продолжить работу в этом направлении. Планируется реализовать совместный проект КБДЮТ и учебных заведений района по противодействию насилию.

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