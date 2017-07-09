Три дні у повній безпеці — підсумки багатотисячного фестивалю

Три доби напруженої роботи тисячі правоохоронців, цілодобове чергування на суші та на морі дали змогу маріупольцям спокійно та безпечно відпочити на першому в місті великому фестивалі «MRPL-2017». Під час масштабного заходу, який щодня збирав на пляжі «Піщаний» до 8 тисяч людей, не допущено жодного порушення громадського порядку. Поліція Донеччини довела – вона здатна забезпечити публічну безпеку на заходах такого рівня, навіть – у прифронтовій зоні.

У зв’язку з тим, що правоохоронці отримали оперативну інформацію про можливі провокації та диверсії під час музичного свята, було вжито безпрецедентних заходів безпеки.

У рамках підготовки до фестивалю поліція Донеччини спільно з патрульною поліцією, Національною гвардією, іншими силовими підрозділами, екстреними службами міста розгорнула комплекс превентивних заходів. Завданням правоохоронців було у першу чергу виявляти нелегальну зброю та осіб, які мають наміри дестабілізувати ситуацію в Маріуполі.

Було посилено контроль на в’їздах-виїздах з міста, блокпостах, автомагістралях. Максимально збільшено кількість патрульних нарядів — піших та мобільних, як безпосередньо на території фесту, так і в інших районах міста. Всі три дні по Маріуполю чергували бронепатрулі спецпідрозділу КОРД.

Щодня «MRPL-2017» збирав від 7 до 8 тисяч людей. Люди приходили сім’ями, з дітьми, тому буквально кожен метр пляжу, де проходив фестиваль, перебував під пильною охороною поліцейських.

Кілька разів на день територію обстежували вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. А вздовж берега з ранку до ранку курсував поліцейський катер, до складу екіпажу якого входили і рятувальники. За дотриманням порядку співробітники поліції слідкували і з повітря — за допомогою коптеру.

Роботу з публічної безпеки координував штаб обласного главку поліції, який був розташований прямо на узбережжі та забезпечений всім необхідним для допомоги людям на місці. Також безпосередньо на місці постійно перебували керівники поліції Донецької області на чолі із в.о. начальника ГУНП в Донецькій області Віталієм Невгадом.

На території фестивалю діяв суворий пропускний режим – кожний гість перевірявся за допомогою металодетекторів, при цьому відвідувачі схвально поставилися до такої міри, адже розуміли, що від цього залежить їхня безпека. Так, у відвідувачів було виявлено декілька колючо-ріжучих предметів, які власники залишили на вході.

Завдяки посиленим заходам за всі три доби не допущено жодного порушення громадського порядку. 7 разів поліцейські припиняли спроби пронести наркотики, двічі – допомагали знайти дітей, що загубилися.

Крім того, правоохоронці повертали людям загублені телефони та інші цінні речі.

За три дні співробітниками поліції в Маріуполі було перевірено близько 12 тисяч людей та понад 11 тисяч автомобілів.

На блокпостах Маріуполя та Волновахи затримано 6 осіб, які згідно з базами МВС, причетні до незаконних збройних формувань, припинено 3 спроби незаконного провезення зброї, боєприпасів та вибухівки.