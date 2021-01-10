Триває конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

З нагоди відзначення Дня охорони праці у 2021 році триває Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». Його організовує і проводить Головне управління Держпраці у Донецькій області.

Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок. Головна мета — привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці.

Управлінням з питань екології, єнергоменеджмета та охорони праці пропоновано організувати конкурс дитячого малюнку серед дітей віком від 6 до 18 років. Кращі роботи просимо направляти не пізніше 03 лютого 2021 року на розгляд міського журі на адресу: м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, буд.1, 4-й поверх інженерного корпусу на 8-х прохідних ПРАТ «Азовзагальмаш».

Із більш детальною інформацією про умови проведення Конкурсу, вимоги до оформлення малюнків та критерії оцінювання робіт можна ознайомитися на офіційному веб-сайте ДП «Редакції журналу «Охорона праці» за посиланням: https://ohoronapraci.kiev.ua