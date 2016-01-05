Триває прийом заявок на участь у маріупольському конкурсі «Краща книга року»

Восени цього року в Маріуполі пройде десятий відкритий конкурс «Краща книга року — 2020». До 20 вересня кожен охочий може подати заявку. До участі запрошуються видавництва, журналісти, письменники, представники наукових, краєзнавчих та літературних об’єднань Маріуполя та Приазов’я.

Головна умова — подане на конкурс видання повинно бути видано в період з 2017 по 2020 рік. Всього оголошено 5 номінацій. Це і новинки в сфері краєзнавства та наукової літератури, художні напрями і збірники для дітей. Переможці та лауреати отримають дипломи.

Новинкою конкурсу є номінація «Нео.Літ: успіх онлайн», де будуть визначені книги – переможці за результатами дистанційного голосування користувачів на сайті та бібліотечних сторінках соціальної мережі Facebook.

Конкурс проходить раз на два роки. Для кожного видавця або письменника — це відмінна можливість популяризувати свою творчість та ознайомиться з роботами колег. Також читачам будуть доступні електронні версії книг.

Організатором виступає міська бібліотека імені В. Короленка за підтримки депратамента культурно-громадського розвитку. З умовами участі в конкурсі можна ознайомитися за посиланням marlibrary.com.ua.

Книги, їх електронні версії і заявки учасників конкурсу будуть прийматися за адресою: вул. Грецька, 43 — Центральна міська публічна бібліотека ім. В. Короленка. Телефон для довідок: 098-433-46-36.