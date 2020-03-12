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Триває реконструкція площі Свободи

Опубликовано 22 Апр 2020

YDS_7263-2У Маріуполі триває реконструкція площі Свободи. Тут з’явиться унікальний параболічний фонтан та сцена. Вартість реконструкції становить близько 119 млн грн. Фінансування надходить з обласного та міського бюджетів.

На сьогоднішній день, працівники завершили установку зливової каналізації і змонтували параболічний пішохідний фонтан. Він стане «родзинкою» площі. Його протяжність складе близько 35 метрів. Жителі і гості міста зможуть гуляти під водною аркою. Зараз тривають роботи з автоматичного поливу і електропостачання.

Епіцентром життя площі стане сцена. Вона поєднає майданчик для виступів і місце для відпочинку. Її унікальність в тому, що під нею буде знаходиться великий фудкорт.

Повним ходом йдуть роботи з озеленення. Навколо площі буде висаджено понад 400 дерев. Маріупольці зможуть отримати насолоду від краси магнолії, тюльпанового дерева, сакури, червоного клена. Також передбачено створення велосипедних доріжок.

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