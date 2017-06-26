Трижды в течение выходных полицейские изымали наркотики

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесено 6 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Почти половина из них задокументирована во время несения службы на вокзалах и блокпосту Мариуполя.

В регионе продолжается спецоперация под условным названием «Мак», которая направлена ​​на уничтожение наркосырья на начальных этапах его выращивания и изъятие из незаконного оборота уже готового к употреблению наркотика.

4 случая изъятия зафиксировано в Центральном районе Мариуполя, и еще по одному — в Кальмиусском и Левобережном районах.

Так, сотрудниками превентивного блока Центрального отдела полиции с участием инспектора-кинолога и четвероногого помощника были обследованы вещи 25-летнего киевлянина. Среди них было обнаружено несколько свертков с веществом растительного происхождения, вероятно коноплей.

Аналогичная находка была обнаружена у несовершеннолетнего, который живет в близлежащем поселке. Парень был остановлен на блокпосту.

А вот у прохожего 1986 года рождения при патрулировании территории Центрального района участковые офицеры полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета.

Все вещества направлены на экспертизу. В отношении их владельцев открыты уголовные производства по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.