Тролейбусний маршрут №7 зв’яже ЖМР «Західний» та ДЮІ

Сьогодні в Маріуполі запустили тролейбусний маршрут №7. Він зв’яже Центральний і Приморський райони за напрямом «ЖМР« Західний» та ДЮІ». Його запуск став можливий завдяки прибуттю ще однієї партії тролейбусів. Маршрут тестують в режимі спецтранспорту. 15 нових «електрокарів» вже пройшли обкатку і повноцінно підготовлені до роботи.

«Це стало можливим завдяки комплексному підходу і повному перезапуску муніципальної транспортної системи. Завдяки договору з ЄБРР ми залучили кредитне фінансування в розмірі 30 млн євро, з них 13 млн євро направлено на оновлення тролейбусного парку. Тепер кожен житель міста може оцінити новий рівень сервісу», — підкреслив заступник міського голови Сергій Захаров.

Новий маршрут поки тестують в режимі спецтранспорту. Після зняття карантинних обмежень він буде доступний всім жителям міста. Протяжність маршруту 9 км. З’єднає ключові об’єкти інфраструктурного та соціального значення.

«Ми продовжуємо реалізацію масштабного проєкту з оновлення тролейбусного парку Маріуполя. Всього в місто вже приїхали 27 тролейбусів. 12 вже їздять вулицями міста. Сьогодні запускаємо ще 15. П’ять з них будуть ходити по новому маршруту. Решта — замінять старий», — розповів директор департаменту транспорту і зв’язку міської ради Василь Клат.

Тролейбуси обладнані системою кондиціонування, встановлені датчики пасажиропотоку і камери відеоспостереження. У салоні встановлені комфортні сидіння польського виробництва. Згідно з графіком поставок до кінця 2020 року в Маріуполь приїдуть усі тролейбуси. Всього їх закуплено 72.