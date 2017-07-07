Цепочка «стоимостью» до шести лет лишения свободы

Именно такой срок грозит cерийному грабителю, который зарабатывал на жизнь, срывая с прохожих ювелирные украшения.

В дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина на улице сорвал с шеи прохожей цепочку с крестиком.

На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции. Побеседовав с потерпевшей, полицейские получили приметы злоумышленника. Затем, прочесывая улицы, дворы, отрабатывая места предполагаемого сбыта похищенного имущества, полицейские «вышли на след» подозреваемого и задержали его на территории одного из рынков Мариуполя. Именно там 31-летний мужчина попытался сбыть местным торговцам похищенную цепочку, а вырученные деньги планировал потратить на очередную дозу наркотиков.

Сейчас похищенное имущество изъято и возращено законному владельцу.

Что касается личности злоумышленника, то им оказался безработный наркозависимый мужчина 1986 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Мужчина пояснил, что начал промышлять серийными грабежами из-за наркозависимости.

В настоящее время у оперативников есть информация о 8 эпизодах его преступной деятельности.

Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированны по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.