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Цепочка «стоимостью» до шести лет лишения свободы

Опубликовано 09 Июл 2017

1341500379_1290529234_zolotaya-cepochka_0Именно такой срок грозит cерийному  грабителю, который зарабатывал на жизнь, срывая с прохожих ювелирные украшения.

В дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина на улице сорвал с шеи прохожей цепочку с крестиком.

На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции. Побеседовав с потерпевшей, полицейские получили приметы злоумышленника. Затем, прочесывая улицы, дворы, отрабатывая места предполагаемого сбыта похищенного имущества,  полицейские «вышли на след» подозреваемого и задержали его на территории одного из рынков Мариуполя. Именно там 31-летний мужчина попытался сбыть местным торговцам похищенную цепочку, а вырученные деньги планировал потратить на очередную дозу наркотиков.

Сейчас похищенное имущество изъято и возращено законному владельцу.

Что касается личности злоумышленника, то  им оказался безработный наркозависимый мужчина 1986 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Мужчина пояснил, что начал промышлять серийными грабежами из-за наркозависимости.

В настоящее время у оперативников есть информация о 8 эпизодах его преступной деятельности.

Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированны по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.  Злоумышленнику грозит наказание от  4 до 6 лет лишения свободы.

 

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