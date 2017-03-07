Цветы от полицейских

На Донетчине сотрудники полиции по безопасности дорожного движения, в праздник 8 марта вышли на дорогу с необычной миссией. Правоохранители поздравляли женщин — участниц дорожного движения с праздником и дарили им цветы.

Вчера полицейские останавливали транспортные средства не за нарушение Правил безопасности дорожного движения, и не для того, чтобы проверить документы, а поздравить очаровательных участниц дорожного движения с прекрасным весенним праздником и подарить цветы. В адрес всех женщин за рулем звучали самые теплые слова поздравлений и, конечно же, обязательные пожелания благополучной, безопасной и доброй дороги!

Для женщин стали настоящими приятными и неожиданными сюрпризами выраженные слова благодарности от сотрудников полиции за образцовое поведение на дороге, пожелания хорошего настроения и подаренные весенние цветы.

- Поздравляем всех женщин с праздником! Здоровья, счастья, любви, хорошего настроения. Желаем вам всегда только зеленого цвета в жизни и во всех делах, приятных и безаварийных поездок по автодорогах, — поздравил женщин Донеччины заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.