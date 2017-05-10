Тур ансамбля Национальной гвардии Украины начался в Мариуполе

14 мая в Донецкой области по инициативе Министерства внутренних дел стартовала акция «Ненько Україно! Ти у нас єдина», в рамках которой для мариупольцев и гостей города выступили Академический ансамбль песни и танца Нацгвардии и ансамбль песни и танца «Патруль» ГУНП в Луганской области.

Концерт был запланирован на Театральной площади, но из-за непогоды выступающих и зрителей принял Дворец культуры «Молодежный». Несмотря на дождь, в зале не было ни одного свободного места — посмотреть выступление лучших ведомственных художественных коллективов пришло более 350 человек. К акции присоединились и дети из молодежной общественной организации «Лига будущих полицейских».

Жителей и гостей города поздравил советник министра внутренних дел Иван Стойко, который в День матери обратился с теплыми словами к прекрасной половине зала.

- Спасибо вам за то, что вырастили настоящих защитников, — отметил он.

Праздничное настроение подарили присутствующим артисты Национальной гвардии, а также полиции Луганской области, которые специально приехали выступить в Мариуполе.

Лирические и патриотические песни, фольклор и хип-хоп — организаторы подготовили очень разнообразную программу с номерами на любой вкус.

Мариуполь тепло принял киевлян и луганчан, которые объединили страну с помощью искусства. «Слава Украине» и «Слава Мариуполю» — звучали лозунги в зале в течение всего концерта.

Зрителям запомнилось драйвовое выступление в камуфляже, а больше всего поразила песня об Украине, которую спел дуэт парней, — зал слушал ее стоя.

А в финале вместе с артистами весь зал исполнил Гимн Украины.

Мариуполь стал первым городом, где в рамках акции единения выступил ансамбль Национальной гвардии. Завтра артистов в погонах будет встречать Волноваха.

В целом коллектив объедет 10 населенных пунктов в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Дальнейшие выступления ансамбля НГУ в Донецкой области:

15 мая — Волноваха, 15.00, место проведения — Районный центр культуры и досуга, ул. Центральная, 94.

16 мая — Великая Новоселка, 15.00 Районный культурный оздоровительный комплекс, ул. Центральная 33а.

17 мая — Константиновка, 15.00, школа искусства, пл. Победы, 6.

18 мая — Авдеевка, 15.00, Железнодорожный парк по ул. Героев.

С 20 по 23 мая концерты пройдут в пяти населенных пунктах Луганской области.