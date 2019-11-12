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Турнір із настільного тенісу в рамках Всеукраїнського фестивалю настільного тенісу

Опубликовано 13 Ноя 2019

emc-table-tennis-fest-fb-coverЗ 30 листопада по 1 грудня у Маріуполі відбудеться рейтинговий турнір з настільного тенісу, захід організовано організацією “М.Спорт” за підтримки Федерації Настільного Тенісу України.

Початок змагань 30 листопада о 10:00. Того ж дня відбудуться: попередні ігри спортсменів 2009 та 2007 р.н., відкриття турніру та майстер клас VIP-спортсменів, попередні та фінальні ігри категорії ветерани 45+ та нагородження переможців у цій категорії.

Першого грудня відбудуться фінальні ігри категорії 2007 та 2009 р.н, попередні та фінальні ігри категорії VIP та нагородження спортсменів всіх вищеназваних категорій. Всі переможці будуть нагороджені грамотами, медалями та цінними призами.

Основна мета заходу — популяризація тенісу настільного в Україні як олімпійського виду спорту. У змаганнях матимуть можливість брати участь спортсмени наступних категорій:

  • 2009 р.н і молодші (юнаки та дівчата)

  • 2007 р.н і молодші (юнаки та дівчата)

  • Ветерани 45+ (чоловіки)

  • Ветерани 45+ (жінки)

  • VIP та всі бажаючі (чоловіки)

  • VIP та всі бажаючі (жінки)

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