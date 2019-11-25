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Турнір із настільного тенісу

Опубликовано 26 Ноя 2019

З 30 листопада по 1 грудня у Маріуполі відбудеться рейтинговий турнір з настільного тенісу, захід організовано організацією “М.Спорт” за підтримки Федерації Настільного Тенісу України. Змагання пройдуть в спортивному комплексі «Іллічівець» за адресою м.Маріуполь, вул. Нахімова, 53

Початок змагань 30 листопада о 10:00. Того ж дня відбудуться: попередні ігри спортсменів 2009 та 2007 р.н., відкриття турніру та майстер клас VIP-спортсменів, попередні та фінальні ігри категорії ветерани 45+ та нагородження переможців у цій категорії.

Першого грудня відбудуться фінальні ігри категорії 2007 та 2009 р.н, попередні та фінальні ігри категорії VIP та нагородження спортсменів всіх вищеназваних категорій. Всі переможці будуть нагороджені грамотами, медалями та цінними призами.

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