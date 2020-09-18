Турнір з метання ножа, чемпіонат зі скелелазіння та фінал футбольної ліги

Маріупольців запрошують на активні «Спортивні вихідні». У місті пройде одразу кілька спортивних заходів різного напрямку.

Так, у суботу на жителів та гостей міста чекатимуть турнір зі спортивного метання ножа «Залізний Фенікс», відкритий чемпіонат міста зі скелелазіння, чемпіонат області з шашок, чемпіонат України з вітрильного спорту, фінал футбольної ліги «Давай грай» та всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби.

У неділю маріупольців запрошують на фестиваль каякингу та SUP-бордингу та чемпіонат України з футболу серед команд другої ліги.