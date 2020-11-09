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Турнір зі стрільби з традиційного лука

Опубликовано 09 Ноя 2020

97443-124193487_3600869079978481_2520744359728849686_oУ Маріуполі відбувся відкритий турнір зі стрільби з традиційного лука «Стріла Примари». Змагання на базі спортивно-розважального клубу «Тотем» проходили на дистанціях 6, 9 і 12 метрів. Учасниками могли стати всі охочі.

У заході взяли участь досвідчені члени клубу та новачки, які через місяць тренувань вже показали відмінні результати. Всіх призерів нагородили грамотами та пам’ятними подарунками.

У другому етапі турніру, в дистанційному режимі переможці клубу «Тотем» змагалися в олімпійському раунді з переможцями клубу «Таурус» з міста Добропілля.

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