Творча зустріч з Народним художником України Андрієм Чебикіним

3 серпня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відбулася творча зустріч з президентом Академії мистецтв України, ректором Академії мистецтв України, Народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Т.Г.Шевченко Андрієм Володимировичем Чебикіним, чиї роботи експонувались на виставці.

У затишних, світлих залах на другому поверсі музею, зібралося безліч відвідувачів. Захід відкрила завідуюча філією художнього музею ім. А.І. Куїнджі Тетяна Юріївна Булі. Вона висловила щиру повагу до творчості Андрія Чебикіна і зазначила, що ця виставка – справжній подарунок не тільки для художнього музею, але і для всього міста Маріуполя. Творча зустріч з художником була побудована у формі діалогу, невимушена атмосфера настроювала на спілкування. Андрій Володимирович розповів про свій творчий шлях, поділився життєвим досвідом, розповів цікаві історії про знаменні події свого творчого життя.

На зустріч Андрій Чебикін прийшов зі своїм другом, головним редактором журналу «Образотворче мистецтво» Олександром Касьяновичем Федоруком. Він розповів про свій журнал, про роботи Андрія Володимировича, сказав що вважає Маріуполь містом творчих людей, діяльність яких треба популяризувати.

У творчій зустрічі взяли участь маріупольські художники, мистецтвознавці, журналісти, літератори, їм випала нагода задати питання метру. Питали про труднощі на творчому шляху, про виставки та ін…

Зустріч вийшла цікавою і змістовною. Спілкування із художником сприяло накопиченню вражень від перегляду живописних і графічних творів. Зустріч пройшла на одному диханні, всі були зачаровані майстром, його картинами та розповідями про них. У завершенні зустрічі відбулася прес-конференція і фотосесія.