Ты действительно хочешь умереть молодым?

Нет ничего страшнее существа, признавшего неотвратимость своей смерти и желающего ее, как единственного избавления от бушующей в нем боли.

Олли Вингет

У всех в жизни бывают трудные периоды. Вне зависимости от возраста, в какой-то момент каждый человек чувствует душевную боль, которая сжигает изнутри, и, цитируя Сплин, «каждый знает, что скоро рассвет, а выхода все еще нет». Наверное, многие испытывали на себе непонимание окружающих, предательство, одиночество, страх. От кого-то отворачиваются близкие люди, у кого-то проблемы на работе, кто-то ужасно болен – это все часть взросления, часть становления человеком, часть жизни. Приходишь домой, закрываешься в комнате и рыдаешь, прижавшись к холодной стене, потому что не знаешь, что делать, как дальше существовать. Тебе кажется, что этот мир уже никогда не станет таким, каким он был раньше, ты не сможешь смотреть на него, так, как смотрел вчера, и это больно.

Кто-то находит мнимое спасение в курении, алкоголе; кто-то начинает баловаться наркотиками, создавая иллюзию избавления; кто-то берет лезвие и начинает резать свою кожу – так кажется, что душевная боль переходит в физическую. Но это лишь на мгновение. Знаешь, что может быть дальше? Твоя трусость настойчиво твердит, что всё, тупик, ты не знаешь, зачем дальше жить. Находишь на кухне нож поострее и дрожащими руками режешь вены: сначала с опаской (но ты ведь уже все решил?), ты делаешь надрез глубже и глубже, корчась от боли, пока не падаешь без сознания. Или идешь на крышу, оборачиваясь, чтобы не заметили соседи, чувствуешь ветер, подходишь к краю и смотришь вниз. Кружится голова, в мыслях сомнение, но ты делаешь шаг вперед — «ключ повернул и полетел». «Красивая смерть»? Не учитывая эстетику трупа на асфальте. И тут вспоминается цитата: «Когда летишь с моста, понимаешь, что все проблемы решаемы. Кроме одной — ты уже летишь с моста». Твоя жизнь закончилась.

А что будет с твоими родителями, друзьями, коллегами? Не все смогут с этим смириться. Ты понимаешь, что люди могут винить себя в твоей смерти?! Да, тебе будет все равно, ты уже на другом свете и не увидишь их мучений. А ты можешь сломать им жизнь…. Не задумывался? И в этот момент уже их жизнь изменится. Возможно, кто-то поступит так же, как ты – просто сдастся, а кто-то окажется сильнее. Ведь жизнь не дает нам испытаний, с которыми мы бы не могли справиться. И каждая пройденная ступень поднимает тебя выше, дает возможность увидеть то, чего ты не видел раньше: где-то ты извлекаешь для себя урок, где-то открываешь новые грани. Но помни, чем ниже ты падаешь, тем больше закаляешь свою душу, поднимаясь вверх.

Трудные периоды бывают в жизни каждого человека. Неужели ты настолько слаб?! И тебе совсем не интересно, какие удивительные встречи, эмоции, сюрпризы приготовила тебе долгая жизнь? Возможно, именно ты нужен кому-то? Нужно ценить каждую минуту своей жизни! Почему не найти себе хобби, интересное дело, не сделать его смыслом жизни и не посвятить ему себя?! Оглянись вокруг, помоги тому, кто без рук, ног, зрения борется за каждый миг своей жизни, радуясь простым вещам, добиваясь настоящих побед. Узнай их истории, возможно, тебе станет стыдно за свое малодушие.

Ах, да, ты ведь уже сделал свой выбор. Надеюсь, люди, которым ты был дорог, будут сильнее тебя.

Анна Харченко