У чоловіка, якого розшукували 10 років, вилучили гранату

Мало не вбивши трьох людей у Бахмуті, розшукуваний виїхав до приморського міста, де спробував почати «нове» життя. В ході спецзаходів зі встановлення місцезнаходження злочинців, поліцейські затримали його.

У ході спецоперації з виявлення осіб, що ухиляються від покарання та переховуються від органів слідства, поліцейські Центрального відділу отримали оперативну інформацію про місцезнаходження чоловіка, який вже 10 років значиться в базі «МВС» як розшукуваний злочинець.

За вказаною адресою виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу та Лівобережного відділення поліції.

Інформація підтвердилася, підозрюваного було затримано. Ним виявився 59-річний мешканець Бахмута.

Крім того, в ході обшуку у будинку, де переховувався розшукуваний, поліцейські вилучили гранату з запалом. Зі слів чоловіка, боєприпас він знайшов у лісосмузі.

За фактом виявлення забороненого предмета відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Також чоловіку інкримінується ч.2 ст.162 (Порушення недоторканності житла) та ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.