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У День Державного Прапора в Маріуполі встановили патріотичний рекорд

Опубликовано 23 Авг 2020

94060-IMG_9066Державний прапор довжиною в 100 метрів пронесли вздовж проспекту Миру. Стартувала колона від площі Визволення, а фінішувала — в Театральному сквері. Там флагоносци з’єднали стяг в єдине коло, показавши, що сила українського народу — в єдності.

Очолили ходу музиканти військового оркестру Національної гвардії України. Прапор несли почесні маріупольці, стипендіати міської ради, переможці міжнародних олімпіад, видатні спортсмени та представники силового блоку.

«Для Маріуполя це новий рекорд. Такої довжини прапор ми ще не розтягували на території міста. Тепер національний символ поповнить колекцію маріупольського краєзнавчого музею», — розповіла директор департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима.

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