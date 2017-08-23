У День Незалежності України у першокурсники Донецького юридичного інституту були посвячені у курсанти

24 серпня у День Незалежності України на базі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України відбулися урочисті заходи, які запам’ятаються першокурсниками інституту на все життя. У присутності почесних гостей, батьків та друзів відбулося посвячення першокурсників у курсанти.

Урочисті заходи розпочалися підняттям Державного Прапору України та спільним виконанням Гімну України. Різноголосий спів Гімну в єдиному емоційному пориві об’єднав всіх учасників заходу.

Під барабанний дріб шеренги курсантів вишукувалися на вручення погон. Почесне вручення погон курсантам інституту здійснювали начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Донецькій області полковник поліції Шевченко Олексій Юрійович, заступник командира військової частини 3057 з громадської безпеки підполковник Загреба Сергій Миколайович та проректор інституту капітан поліції Нестеров Денис Ігорович. Кожен курсант отримуючи погони голосно вигукував «Служу українському народові». Вручення погон відбулося в єдиному патріотичному пориві в якому об’єдналася молодість курсантів ‑ першокурсників та досвід почесних гостей.

Після вручення погон привітали курсантів почесні гості: начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Донецькій області полковник поліції Шевченко Олексій Юрійович, заступник командира військової частини 3057 з громадської безпеки підполковник Загреба Сергій Миколайович, голова громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських» Павленко Ірина Володимирівна. Від батьків курсантів вітала материнським словом Ревенко Ольга Олексіївна. Анастоятель Свято-Георгіївської Парафії селища Сартана Української православної церкви протоієрей Георгій Ковальов провів обряд освячення курсантів інституту.

Від курсантів слова подяки всім присутнім виголосив курсант 106 навчального взводу Дзедзицький Анатолій. Своєю чергою проректор інституту капітан поліції Нестеров Денис Ігорович привітав курсантів від керівництва та особового складу інституту.

По завершенню урочистостей музичну композицію на слова видатного українського письменника Івана Яковича Франка «Човен» виконали курсанти першого курсу Дзедзицький Анатолій та Ткач Ангеліна. У композиції «Човен» наголошується на необхідності вірити у свої сили у боротьбі з труднощами, що є символічним для сучасного складного періоду розвитку нашої незалежної держави та реформування підрозділів Національної поліції.

Урочистості з нагоди посвячення першокурсників Донецького юридичного інституту МВС України завершилися спільним виконанням Державного Гімну України.

Після завершення урочистих заходів відбулося неформальне спілкування курсантів з почесними гостями, представниками засобів масової інформації та спільне фотографування.

Святкові заходи продовжилися вже у курсантському підрозділі, попереду якого очікується якісний початок навчального року та підготовка до складання Присяги працівника Національної поліції.

Побажаємо всім першокурсникам успішного і натхненного навчання, оволодіння практичними навичками у боротьбі зі злочинністю та продовжити славні традиції поліції Донеччини.