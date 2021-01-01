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У День закоханих «Вежа» може стати локацію для весільної церемонії

Опубликовано 28 Янв 2021

114 лютого, у День закоханих офіційно одружитися можна з 8:00 до 20:00. Час реєстрації шлюбів у «Мультицентрі» Лівобережного району подовжено в рамках реалізації акції «Кохання поза часом 2021» від Міністерства юстиції України. Також діє програма «Шлюб за добу». Фахівці візьмуть на себе всі організаційні процедури та оформлення необхідних документів.

Локацією для урочистої церемонії стане святковій зал у «Мультицентрі» (вул. Українського козацтва, 51). Деталі за телефоном: 098-055-89-96.

Крім того, культурно-туристичний центр «Вежа» також відчинить свої двері для закоханих пар. Весільну церемонію можна буде провести у стародавній будівлі. Більш детальну інформацію можна дізнатися зателефонувавши по телефонам: 068- 9-269-543, 099-0-654-989.

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