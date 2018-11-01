У домашнього кривдника виявили зимовий запас наркотиків

41-річний маріуполець не тільки чинив домашнє насильство, а ще й приховував на балконі 3-х літрову банку з канабісом. Тепер зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

На лінію 102 зателефонувала місцева мешканка. Жінка повідомила, що її співмешканець в ході сварки вдарив її по обличчі.

На місце було спрямовано дільничних офіцерів Центрального відділу поліції та патрульних поліцейських, які провели із кривдником профілактичну бесіду та наголосили на неприпустимості протиправної поведінки.

Коли чоловік заспокоївся та конфлікт було усунено, до поліцейських звернулася матір дебошира. Жінка показала поліцейським схованку сина, а саме 3 літрову банку заповнену канабісом та газету, на якій сушилися листя конопель.

Заборонені речовини чоловік тримав на балконі кватири.

Як виявилося, маріуполець вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.