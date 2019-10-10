У ДТП постраждав неповнолітній

За попередньою інформацією, 17-річний маріуполець переходив дорогу у невстановленому місці, через що опинився під колесами автомобіля. Триває досудове розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня, о 06.30. На місці події працювали слідчі Центрального відділу поліції. Встановлено, що на вулиці 9 Авіадивізії автомобіль «Фіат» під керуванням 43-річного чоловіка скоїв наїзд на 17-річного хлопця.

Наразі встановлюються повні обставини події. Попередньо за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Санкція статті передбачає покарання штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Завжди слід пам’ятати, що безпека на дорозі – це справа кожного і навіть незначне, здавалося би, порушення може стати причиною непоправної трагедії.

Шановні пішоходи, не треба покладатися на водія. Потрібно враховувати багато факторів, серед яких і погодні умови, і стан технічного оснащення транспортного засобу. Не ризикуйте життям і здоров’ям!

Шановні водії, перш за все, поважайте інших учасників дорожнього руху, особливо пішоходів. Адже Ви маєте перед ними перевагу, так як керуєте джерелом підвищеної небезпеки, а пішохід є більш вразливим.

Також, закликаємо всіх учасників дорожнього руху до відповідального та поважливого ставлення один до одного.