У два кліка: маріупольським батькам спростили запис у школу і дитячий садок

З нового року в Маріуполі почав роботу онлайн-сервіс з запису дітей у школи і дитячі садки. Тепер батькам не потрібно відриватися від повсякденних справ, щоб відправити дитину до навчального або дошкільного закладу. Для цього досить відсканувати QR-код і перейти за посиланням. За неповний місяць роботи сервісу вже зареєстровано понад 400 заявок.

Після реєстрації на сайті необхідно заповнити розділ з особистими даними і додати інформацію по дітях. Потім подати заявку в необхідну установу. Сервіс дозволяє в режимі онлайн відстежити просування по черзі. Це підвищує рівень прозорості та відкритості для городян.

посилання для реєстрації дитини в школу - https://school.bloqly.com/#/

посилання для реєстрації дитини в дитячий садок - https://sadok.bloqly.com/#/

За словами директора методично-консалтингового Центру Ірини Святченко, дана послуга користується попитом у маріупольців: «Дуже зручно, коли не виходячи з дому можна записати дитину в школу або садок. В умовах діджіталізаціі кількість онлайн сервісів для жителів буде тільки зростати. Це забезпечить якісні та ефективні муніципальні послуги у всіх сферах життя міста».

Варто відзначити, реєстрація проходить за технологією блокчейн. Завдяки цьому чергу неможливо змінити, підібрати або видалити. Сервіс надає можливість маріупольцям прозоро скористатися правом черги і виключає підміну або знищення даних.

Нагадаємо, в грудні пройшли тренінги для директорів навчальних закладів, вихователів і вчителів щодо імплементації даної програми. Проєкт реалізується в рамках програми «Демократичне врядування в Східній Україні» за підтримки USAID та Маріупольської міськой ради.

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