У двох перехожих вилучили наркотики

В двох районах міста поліцейські викрили громадян, які при собі мали згортки з коноплями.

Одним з пріоритетних напрямків роботи поліцейських є вилучення з незаконного обігу наркотиків та заборонених речовин.

Так, у ході несення служби співробітники Кальміуського відділення поліції зупинили невідомого для перевірки документів. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Поліцейські одразу помітили дивну поведінку та нервовість чоловіка, у ході поверхневої перевірки якого у кармані виявили та вилучили паперовий згорток з коноплями.

У ході патрулювання дільничні офіцери Лівобережного відділення поліції звернули увагу на 17-річного чоловіка, який при собі мав згорток з марихуаною. Зловмисник повідомив, що зберігав наркотик для особистого використання.

Усе вилучене було направлено на експертизу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.