У двох школах Маріуполя відкриються мовні табори

Маріупольські школи №18 і №47 стали учасниками міжнародного проєкту з організації мовних таборів GoСamp-2020. На початку червня в даних навчальних закладах відкриють англійські літні табори. Менторами в них стануть мовні експерти з Англії.

Дана програма допомагає організувати комплексний мовний курс із залученням іноземних волонтерів. Забезпечує вчителів інноваційними методиками викладання і впроваджує програми для школярів з лідерства, креативності, соціального підприємництва і критичного мислення.

Перша сесія таборів стартує з 1 по 12 червня. За словами директора школи №18 Наталії Могильної, ще восени минулого року діти разом з вчителями записали мотиваційний відеоролик.

«Крім реєстрації однією з умов було створення відеоролика, де ми розповіли чому саме нашому навчальному закладу важлива реалізація даного проєкту. Я дуже рада, що у наших учнів з’явиться додаткова можливість попрактикуватися розмовній англійській», — зазначила вона.

За інформацією від організаторів, на участь в проекті з усієї України було подано понад 800 заявок. Вже оголошені перші 400 переможців, ще 100 учасників відберуть до 29 лютого.

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