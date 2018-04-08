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У двох знайомих вилучили наркотики

Опубликовано 18 Апр 2018

8_2018-04-18_14-39-59Чоловіки мали при собі медичні шприци з наркотичною рідиною.

У ході профілактичного відпрацювання території дільничні офіцери поліції Приморського відділення зупинили двох підозрілих перехожих для перевірки документів. Чоловіки 31 та 49 років виявилися знайомими та, побачив поліцейських, почали помітно нервувати. У ході поверхневого обшуку у карманах зловмисників правоохоронці виявили та вилучили 2 медичних шприца частково заповнені наркотичною рідиною. Зі слів чоловіків, наркотики хотіли використати в особистих цілях.

Вилучене було направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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