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У Екстрім-парку замінили і модернізували частину атракціонів

Опубликовано 18 Июн 2020

90909-59676-big-58077797ff93670a340d1309-5817af0837342-1c1fbo8-lbcvrРяд аттрікціонов в Екстрім-парку модернізовані. Кілька були замінені. Тепер маріупольці можуть оцінити нові можливості зони відпочинку.

Так, на популярному водному атракціоні «Харакірі» повністю оновлені човна. Придбано 10 одиниць відомого виробника «Rif». На ще одному водному атракціоні «Моточовни» запущено дві двомісні човни у вигляді чорного і білого лебедів. Тепер можливо покататися разом з батьками або друзями.

Крім того, оновився тир. Програмне забезпечення було повністю замінено, підвищено якість і набір сюжетів. З’явилося більше 300 різних вправ на 64 розрядній системі. Також закуплено нові пневматичні автоматичні гвинтівки АК і М4.

«Екстрім-парк розвивається і модернізується. Все це робиться для безпеки і комфорту наших відвідувачів. Впевнені, що жителі і гості міста оцінять наші зусилля», — зазначив директор Екстрім-парку Вадим Ісаков.

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