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У громадянина вилучили пістолет та набої до нього

Опубликовано 03 Авг 2018

article_1037gВ ході проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники карного розшуку Кальміуського  відділення поліції отримали інформацію, що один з місцевих мешканців зберігає вдома зброю.

В ході санкціонованого обшуку в будинку 51-річного мешканця поліцейські виявили та вилучили пістолет «Zoraki 914s» та 10 набоїв, калібру 9мм. Зі слів зловмисника, пістолет придбав 3 роки тому для самозахисту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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