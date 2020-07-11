У краєзнавчому музеї Маріуполя виставили колекцію старовинних ікон

У Маріупольському краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Православні святині». Вона присвячена 1032-річчю хрещення Київської Русі. На виставці представлені предмети музейного зібрання, що відображують історію православ’я в регіоні.

Найбільш поширеними предметами поклоніння церковного і домашнього вжитку є ікони. Їх масове надходження в музей відбувалося в 30-і роки XX століття в процесі закриття і руйнування церков. В даний час в фондах Маріупольського краєзнавчого музею зберігаються ікони, що надійшли протягом останніх років.

На виставці представлена лише невелика частина колекції — 19 предметів. Серед них найбільш рання ікона «Святий архангел Гавриїл» (XVIII ст.), конфіскована Маріупольською митницею при спробі вивезення її за кордон. Стулка складня «Богоматір Тихвинська» також датується XVIII ст.

«Святий Миколай Чудотворець», «Святий великомученик Пантелеймон», «Свята великомучениця Варвара» та інші ікони представляють зразки пізнього українського та російського іконопису середини XIX століття. У числі експонатів виставки Євангеліє 1748 року в оксамитовій палітурці, хрести «Розп’яття Христове» (XIX ст.), чотирьохстулковий складень «Двунадесяті свята» (XIX ст.).

Важливо відзначити, що на період чинного карантину, всі відвідувачі повинні бути в захисних масках. Краєзнавчий музей працює з 9:00 до 17:00, вихідні: понеділок, вівторок. Довідки за телефоном: (0629) 33 33 38.