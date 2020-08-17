У Лівобережному районі створять відкритий простір для відпочинку

У Маріуполі будуть створені нові відкриті простори для поліпшення якості життя населення. Перше з’явиться вже цього року — на площі Перемоги в Лівобережному районі створять сучасну зону відпочинку.

Ініціативи реалізуються в рамках проекту «Місце зустрічі» від громадського союзу «Зелений центр Метінвест». На першому етапі представники Маріупольської міської ради, Зеленого центру, маріупольських меткомбінатів розробили концепцію майбутньої локації — її архітектурний стиль і наповнення.

Учасники зустрічі висловили побажання щодо її наповнення: стильні місця для сидіння, сучасне підсвічування і інноваційні технології — підзарядка для телефонів і wi-fi. Архітектори міста взяли всі побажання в роботу і найближчим часом розроблять кілька варіантів візуалізації перетворення обраного простору.

«Це новий цікавий проект для Маріуполя. І я рада, що ми можемо допомогти в його реалізації -проконсультувати по розташуванню об’єкта. Наприклад, щоб він не потрапив під реконструкцію простору. А також підказали, які стилістичні рішення стали б окрасою обраної локації і гармонійно вписалися в архітектуру найближчих вулиць», — зазначила начальник управління архітектури та містобудування міської ради Наталія Овчаренко.