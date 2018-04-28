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У Мангуші чоловік добровільно здав 48 патронів
Опубликовано 30 Апр 2018
Місцевий мешканець знайшов патрони у лісосмузі та видав їх поліції.
До співробітників Мангушського відділення поліції звернувся 37-річний місцевий мешканець, який добровільно здав 48 набоїв.
Чоловік повідомив, що знайшов пакет з патронами у лісосмузі та вирішив одразу здати їх у поліцію.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Згідно ч.3 ст.263 ККУ чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.