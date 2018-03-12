У Мангуші поліцейські ліквідували наркопритон

Встановлено, що наркокухня починала функціонувати, коли дружина фігуранта йшла на роботу, а троє неповнолітніх дітей – до школи. Під час проведених обшукових заходів речові докази вилучено, точку виготовлення наркотику – закрито.

Співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що 36-річний чоловік зберігає вдома наркотичні речовини.

У ході санкціонованого обшуку поліцейські встановили, що місцевий мешканець не тільки зберігає, а й безпосередньо виготовляє їх, залучаючи до цього своїх товаришів.

З’ясувалось, що чоловік має велику родину – жінку та трьох неповнолітніх дітей. Коли ж їх немає вдома, в гості приходять знайомі, які приносять із собою продукти маку. Сам господар будинку знається на варінні опію ацетильованого.

На час проведення обшуку у будинку знаходився один з «клієнтів» зловмисника, який тільки-но вжив дозу опію. На кухні розшуковці виявили та вилучили 2 медичних шприца, частково заповнені наркотичною рідиною, 7 півлітрових пляшок розчиннику, виварені продукти маку та посуд для виготовлення наркотичної речовини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст. 317 Кримінального кодексу України (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.