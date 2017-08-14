У Мангушському районі чоловік зберігав вдома гранату для залякування членів сім’ї

Так пояснює наявність вдома вибухонебезпечного предмета 49-річний мешканець селища Ялта. Наразі небезпечний предмет вилучено та розпочато досудове розслідування.

Сьогодні до чергової частини Мангушського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки селища Ялта, про те що її родич зберігає вдома гранату та погрожує членам своєї сім’ї розправою.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Мангушського відділення поліції, а також вибухотехніки. З метою збереження безпеки громадян та недопущення жертв серед мирного населення поліцейськими було прийнято рішення оточити домоволодіння зловмисника.

Під час обшуку будинку правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату РГД-5 разом із запалом.

Зловмисником виявився місцевий безробітний житель селища Ялта 1968 року народження, який раніше вже потрапляв до поля зору правоохоронців за незаконний обіг зброї.

Зараз небезпечна знахідка вилучена та направлена на експертизу.

Відносно власника небезпечної знахідки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї» Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Поліцейські нагадують, що в регіоні триває позачерговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, що самостійно роззброяться, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Примусове вилучення нелегальних небезпечних предметів карається згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України.